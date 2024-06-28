Osmaniye'de Kastabala Kuş Cenneti'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kastabala Kuş Cenneti'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Kırmıtlı köyünde bulunan Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bölgede yaralanan yabani hayvanlar için veteriner hekimler ve sağlık müdahale birimi görevlileri de yardım etti.

28.06.2024 14:50
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Osmaniye'de Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmaniye'nin Kırmıtlı köyünde bulunan 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti havzasında alevlerin yükseldiğini gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alandaki yangına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, bölgede yaklaşık 8,5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın sırasında bölgeye yakın bir noktada bulunan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) veteriner hekimler ve sağlık müdahale birimi görevlileri de söndürme ve soğutma çalışmalarına yardım ederek, bölgede yaralanmış yabani hayvan taraması yaptılar.

Üstlerinden geçen helikopter ve uçağı gördükten sonra, itfaiyenin siren seslerini takip ettiklerini söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Bölgede çok sayıda yabani hayvan olduğunu biliyorduk. Aracımızla hemen bölgeye geldik. Orman İşletme ekibinin yangın söndürme biriminin hızlı ve taktiksel müdahalesi bizlerin de iş gücü yardımıyla bu yangını küçük kayıplarla atlattığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Bölgedeki söndürme çalışmalarına yardım eden HAYTAP Ankara Temsilcisi Melike Karataş ise, "Bugün Osmaniye'de bir yangın gerçekleşti. Biz de HAYTAP ekibi olarak sahadaydık burada yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldık. Bölgede veteriner hekimlerimizle beraber sağlık ekibimizle bölgede bir tarama yaptık. Bölgede yaralı hayvan var mı diye tilki ve çakal yuvalarına rastgeldik ancak yuvaların boş olduğunu gördük" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Kastabala Kuş Cenneti'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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