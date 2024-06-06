Osmaniye'de kayıp şahsın cansız bedeni dere yatağında bulundu

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Osmaniye'de 11 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 44 yaşındaki Tuncay Özdem'in cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Osmaniye'de 11 Mayıs'tan bu yana kayıp olan Tuncay Özdem'in bulunması için AFAD, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. En son Karaçay Deresi üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü etrafında görülen Tuncay Özdem'i arama çalışmaları Karaçay deresi üzerinde yoğunlaştı. Yapılan aramalarda Özdem'in cansız bedeni kaybından 26 gün sonra, en son görüldüğü yerden 9 kilometre uzakta Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesine bağlı Lalegölü mevkiindeki dere yatağında bulundu. Yapılan ilk incelemenin ardından Özdem'in cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan ve 2 yıl önce de eşinden boşanan 4 çocuk babası Tuncay Özdem'in ablası kardeşinden haber alamaması sonrası ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına konuk olmuş ve kardeşinin bulunması için yardım istemişti. - OSMANİYE