Osmaniye'de Kaza: 5 Öğrenci Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kaza: 5 Öğrenci Yaralı

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Düziçi'nde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı, sağlık durumu iyi.

18.09.2024 10:50
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Osmaniye'de okul servisi ile otomobil çarpışma anı kamerada: 5 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 öğrenci yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde Düziçi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Reşit İlkokulu öğrencilerini taşıyan Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı minibüs ile Emine D. kullandığı 01 EGG 30 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 öğrenciyle birlikte okul servisinde bulunan toplam 11 öğrenci tedbir amaçlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyan öğrenci velileri olay yerine koştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Osmaniye\'de Kaza: 5 Öğrenci Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Kaza: 5 Öğrenci Yaralı - Son Dakika

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