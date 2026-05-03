Osmaniye\'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

03.05.2026 16:14  Güncelleme: 16:28
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar - Aralan grup yolu üzerinde, Galericiler Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Gökçe idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan araçta sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Gökçe, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

