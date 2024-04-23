Osmaniye\'de Kontrolden Çıkan Pikap Takla Attı: 1 Yaralı

3.Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan pikap takla atarak tarlaya savruldu, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Sabun Çayı mevkilisinde meydana geldi. Hüseyin Ş. idaresindeki 80 DL 410 plakalı Toyota marka pikap kontrolden çıkan pikap takla atarak tarlaya savruldu. Ters dönerek durabilen pikabın sürücüsü kazada yaralandı. Bölgede bulunan diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hazır bekletilen ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE