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Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu

Düziçi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu. Bazı mahalle ve yollarda ulaşım aksadı. Sabun Çayı ve Deliçay Deresi'nde suyun debisi arttı. Kurtarma operasyonu ise başarısız oldu.

Osmaniye\'de kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu
05.01.2024 - 11:33,
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, Sabun Çayı ve Deliçay Deresi'nde suyun debisi arttı.

Düziçi ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak şiddetini artırdı. Bazı mahalle ve yollarda oluşan su birikintileri, vatandaşların ulaşımını aksattı.

Her yağan yağmurda mahallelerinin tek girişinin kapandığını söyleyen Ahmet Çevik, "Her yağmur yağdığında mağdur oluyoruz bu çekilmiş hali, geceden yağan sağanak yağışla birlikte burası göl olmuştu. Çevreyolunda biriken su da bu alana doluyor. Biz burada 9 haneyiz, mahallenin tek girişi burası maalesef sabah servis geldi giremedi biz çocuklarımızı okula gönderemedik evde kaldılar. Benim evimin bodrum katına su doldu her yağmurda evimiz zarar görüyor, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, yaz aylarında kuruyan Sabun Çayı ve Deliçay Deresi'nde suyun debisi arttı.

Deliçay Deresi'ne düştüğü tahmin edilen köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Su seviyesinin düşük olduğu yerden merdivenle inmeye çalışan görevlileri gören köpek hızla olay yerinden uzaklaşırken, kurtarma operasyonu başarısız oldu ve o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu - Son Dakika
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