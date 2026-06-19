Osmaniye\'de balyozla genişletilen kuyudan yavru kedi kurtarıldı

Osmaniye'de bir evin avlusunda bulunan su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin balyozla genişlettiği dar kuyu ağzından kuyuya inen bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Osmaniye Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7519 Sokak'ta bulunan bir evin avlusundaki su kuyusuna yavru kedinin düştüğü ihbarı üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dar olan kuyu girişinin kurtarma çalışmasını zorlaştırması üzerine balyoz yardımıyla kuyunun ağzını genişletti. Daha sonra itfaiye eri kuyuya inerek mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin dikkatli ve titiz çalışması sonucu sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru kedi, güvenli alana alınarak sahibine teslim edildi.

Başarılı kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - OSMANİYE