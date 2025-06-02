Osmaniye\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Osmaniye'de tırla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D 400 Karayolu Akyar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Doğan'ın (46) kullandığı 80 AGN 790 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE