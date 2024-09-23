Osmaniye\'de Motosiklet Kazası: Murat Demir Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Murat Demir'in cenazesi, Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Osmaniye-Erzin yolu Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Demir idaresindeki motosiklet ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Demir ağır yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Murat Demir'in cenazesi Erzin Karamustafalı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. - HATAY