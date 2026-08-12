Düziçi'nde Ev Yangını: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var - Son Dakika
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Düziçi'nde Ev Yangını: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Düziçi\'nde Ev Yangını: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde müstakil bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde müstakil bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Dergah Sokak'ta Veli Şehitoğlu'na ait müstakil evin mutfak bölümünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, mutfak bölümünde başlayan ve eve yayılan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, İtfaiye, Düziçi, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düziçi'nde Ev Yangını: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var - Son Dakika

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