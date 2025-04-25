Osmaniye\'de Okul Servisi Kazası

Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. idaresindeki 80 M 6567 plakalı okul servisi ile Muzaffer İ.'nin kullandığı 80 DF 882 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan okul servisi yol kenarındaki uçuruma düşmekten son anda kurtulurken, otomobil ise önce park halindeki otomobile ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada okul servisindeki 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Öğrencilerin ve 2 yayanın ölümden döndüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE