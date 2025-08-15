Osmaniye\'de Orman Yangını

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına ekipler karadan müdahale ediyor.

Yangın, Bahçe ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) oto yolu üzerinde bulunan Kızlaç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan müdahaleye başladı. - OSMANİYE