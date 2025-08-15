Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altında

Osmaniye\'de Orman Yangını Kontrol Altında
15.08.2025 18:19
Bahçe ilçesindeki orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bahçe ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde bulunan Kızlaç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Orman Yangını, osmaniye, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
