Osmaniye\'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Osmaniye'de çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahaleye başladı.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye karadan ve havadan başladı. - OSMANİYE