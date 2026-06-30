Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Düziçi-Yeşilyurt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma inerek araçta bulunan 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp güvenli alana ulaştırdı.
İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, vatandaşların araçlarıyla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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