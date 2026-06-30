Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Osmaniye\'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
30.06.2026 00:07  Güncelleme: 00:09
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Düziçi-Yeşilyurt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma inerek araçta bulunan 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp güvenli alana ulaştırdı.

İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, vatandaşların araçlarıyla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Güvenlik, Osmaniye, 3. Sayfa, İtfaiye, Düziçi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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