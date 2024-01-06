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Osmaniye'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil Deliçay Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye\'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
06.01.2024 - 10:58,
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 09.20 sıralarında meydana gelen kazada, Hürriyet Mahallesi, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Bulvarında seyir halinde olan Rahime B. idaresindeki 80 DY 627 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Deliçay Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Rahime B. ile Ceyda B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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