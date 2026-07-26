Osmaniye’de otomobil köprüden kanala düştü: 4 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden kanala düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat K. idaresindeki 80 AIN 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki köprüden kanala düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.