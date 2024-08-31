Osmaniye\'de 6 Kilo 500 Gram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 6 Kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada bagaj kısmında bulunan valizin içine saklanmış 6 Kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Bersu A. ve Hamdullah B. tutuklandı. - OSMANİYE