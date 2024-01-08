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Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yanarken kameraya yansıdı - Son Dakika
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Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yanarken kameraya yansıdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye\'de park halindeki otomobil alev alev yanarken kameraya yansıdı
08.01.2024 - 09:36,
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın; Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi, Harun Reşit Çocuk Parkı civarında park halinde bulunan Adem Taşlı'ya ait 80 ADG 698 plakalı otomobilde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer otomobillere sıçramadan söndürmeyi başardı. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yanarken kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de park halindeki otomobil alev alev yanarken kameraya yansıdı - Son Dakika
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