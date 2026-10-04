Osmaniye\'de parmağı korkuluğa saplanan çocuğu itfaiye zarar vermeden kurtardı

Osmaniye'de parmağı korkuluğa saplanan çocuğu itfaiye zarar vermeden kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Osmaniye'nin Dumlupınar Mahallesi'nde evin dış kapısındaki demir korkuluğa parmağı saplanan çocuk, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çocuğun parmağı zarar görmeden demir korkuluktan kurtarıldı.
Osmaniye'de evin dış kapısındaki demir korkuluğa parmağı saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuğun parmağı evin dış kapısındaki demir korkuluğa saplandı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çocuğun parmağı zarar görmeden demir korkuluktan kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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