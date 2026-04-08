Kadirli\'de sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 07:15  Güncelleme: 07:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi. Aracın selde sürüklendiği öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede etkisini artıran sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bir araç sele kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucu araca ulaştı. Araçta bulunan Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgede belediye ekipleri ile çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, taşkının yol açtığı hasarın belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Osmaniye, Kadirli, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 08:49:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.