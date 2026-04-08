Kadirli\'de sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede etkisini artıran sağanak yağış sonrası Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bir araç sele kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucu araca ulaştı. Araçta bulunan Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bölgede belediye ekipleri ile çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, taşkının yol açtığı hasarın belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE
