Osmaniye'de bir ticari araç seyir halindeyken yandı - Son Dakika
Osmaniye'de bir ticari araç seyir halindeyken yandı

23.05.2026 02:44  Güncelleme: 02:46
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen hafif ticari araç, kısa sürede alev alarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Düziçi-Bahçe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Heybetullah Akyol idaresindeki 20 AAK 07 plakalı Citroen marka otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

