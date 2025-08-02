Osmaniye\'de Seyir Halindeki Tanker Yandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken yanan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi ilçesi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Agit F. idaresindeki 73 ABM 244 plakalı tanker bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldü. - OSMANİYE