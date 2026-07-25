Osmaniye'de Şiddetli Yağış Sorun Yarattı - Son Dakika
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Osmaniye'de Şiddetli Yağış Sorun Yarattı

Osmaniye\'de Şiddetli Yağış Sorun Yarattı
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Osmaniye'de etkili sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı, ekipler müdahale etti.

Osmaniye'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Bazı yollar göle dönerken, kentin farklı noktalarında su baskınları yaşandı. Su birikintilerinde mahsur kalan bazı araçlar yolda kalırken, ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Şiddetli Yağış Sorun Yarattı - Son Dakika

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