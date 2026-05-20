Osmaniye'de Şiddetli Yağış ve Dolu

Osmaniye'de şiddetli sağanak yağış etkisini gösterirken, Zorkun Yaylası'nda ise yağış dolu şeklinde görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunduğu Osmaniye'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu. Şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Öte yandan yüksek kesimlerde de yağış etkisini gösterdi. Zorkun Yaylası'nda yağış dolu şeklinde görülürken, bölgede yoğun sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda vatandaşların ani yağış, kuvvetli rüzgar ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - OSMANİYE