Osmaniye\'de içme suyu çalışmasında düşen işçi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde içme suyu borusu döşeme çalışması sırasında dengesini kaybederek metrelerce aşağı düşen işçi yaralandı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içme suyu borusu döşeme çalışmalarında görev yapan Murat Köse, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek engebeli araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Düştüğü bölgede mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlenen Murat Köse, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE