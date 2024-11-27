Osmaniye'de Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Osmaniye\'de Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de meydana gelen kazada sulama kanalına uçan otomobilde bulunan baba ve oğlu yaşamını yitirirken, anne yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.11.2024 18:14  Güncelleme: 18:24
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Osmaniye'de sulama kanalına uçan otomobilde bulunan baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.

Kaza, Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi- Toprakkale bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Bayram yönetimindeki 61 AEY 837 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkan anne Şeyma Mullamusa yaralandı.

Dalgıç ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobilde bulunan baba Ali Bayram ile oğlu Nazır Bayram sudan çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Sulama Kanalına Uçan Otomobilde Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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