Osmaniye'de Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı 1 DEAŞ'lı tutuklandı
OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu A.M., Osmaniye'de yakalandı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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