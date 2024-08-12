Osmaniye\'de Tarihi Çınar Ağacı Alevlere Teslim Oldu

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu.

Düziçi Elbeyli köyünde bulunan yaklaşık 500 yıllık olduğu bilinen tarihi çınar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden ateşe verildi. Çınarın yandığı fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ağacın içinde bulunan yanan lastikleri çıkaran vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Düziçi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarihi çınar ağacında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, köyde büyük paniğe neden oldu. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı yangında jandarma ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı. - OSMANİYE