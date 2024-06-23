Osmaniye'de Tarla Sulamak İçin Evden Çıkan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de Tarla Sulamak İçin Evden Çıkan Kişinin Cesedi Bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde tarlasını sulamak için evden çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattığı fark edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazenin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.06.2024 10:40
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Osmaniye'de sabah evden tarlasını sulamak için çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Uludağ'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olan Uludağ'ın sabah evden tarladaki mısırları sulamak için çıktığı öğrenildi.

Murat Uludağ'ın cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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