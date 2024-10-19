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Osmaniye'de Tavuk Hırsızlığı

Osmaniye\'de Tavuk Hırsızlığı

Hamdi Güzel'in 10 yıldır beslediği 8 cins tavuğu çalındı, 6'sı kesilerek satıldı, 2'si bulundu.

19.10.2024 10:10
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Osmaniye'de emekli olduktan sonra memleketine yerleşen Hamdi Güzel'in 10 yıldır beslediği 8 cins tavuğu çalan hırsızlar çaldıkları tavuklardan 6'sını keserek sattı. 2 tavuk jandarma tarafından bulunarak kendisine teslim edildi.

Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde yaşayan 57 yaşındaki Hamdi Güzel emekli olduktan sonra memleketine yerleşerek, boş vakitlerini değerlendirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için evinin bahçesinde yaptığı kümeste cins tavuk beslemeye başladı. 10 yıldır beslediği ve gittiği her yere götürdüğü tavukları beslemek için kümese gittiğinde kapının açık olduğunu ve tavukların olmadığını fark eden Güzel durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede çalışmalar yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısların A.G., A.G. ve Ö.G. olduğu tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan çalışma neticesinde çalınan tavukların 2'sini geri teslim eden jandarma 6 tavuğun kesilerek satıldığını tespit etti.

Tavuklarına 10 yıldır gözü gibi baktığını söyleyen Hamdi Güzel, "Emekli olup memleketimize yerleşmeye karar verdim. Emekli jandarma personeliyim. Güzel cins tavuklarım vardı, 10 yıldır ben bakıyordum. Sabahleyin eşim yem vermek için gittiğinde 8 tane tavuğun olmadığını görmüş. Bana haber verdi gelip baktığımda tavukları çalmışlar dedim. Jandarmaya bilgi verdik. Gerekli araştırma, inceleme yaparak çalışma başlattılar. Çalışma sonucunda bütün kameraları inceleyerek şahısları tespit ettiklerini söylediler. Şahıslar 3 kişi, 2 motosikletle gelen 3 kişi gece saat 11.30 civarlarında tavukları kümesten alıp götürüp Düziçi şehir merkezinde bir yere sattıklarını tespit etmişler. Satılan yerden 2 tavuğu geri kurtardılar ve bize teslim ettiler. Ancak 6 tanesini kestiğini söylediler. Adli soruşturma devam ediyor. Jandarmaya sonsuz şükranlarımı belirtiyorum" diye konuştu.

Aileler çocuklarına sahip çıksın

Ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini yoksa suça bulaştığını söyleyen Hamdi Güzel, "Ancak beldemizde çok büyük bir sorun hırsızlık olayı. Her gün çeşit çeşit hırsızlık olayları oluyor ve vatandaşlar genelde şikayetçi olmuyor. Aman 2 tavuk 1 tavuk işte bundan bir şey olmaz. İşte bu da hırsızların ne yapıyor? Ekmeğine yağ sürüyor. Maalesef bunlar tekrar tekrar bunları yapıyorlar. Öncelikle buradan anne ve babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınız akşam evden çıkıyor. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Kimle geziyor? Arkadaş çevresi çok önemli çocuklarınızı lütfen takip edin. Daha sonra evlatlarımız işte bu suç işlemiş işte şöyle olmuş, böyle olmuş, ah vah demeye gerek yok. Lütfen herkes çocuğuna sahip olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Tavuk Hırsızlığı - Son Dakika

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