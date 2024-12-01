Osmaniye'de Tırda 26 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Tırda 26 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye\'de Tırda 26 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de durdurulan tırda 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi, şoför tutuklandı.

01.12.2024 10:46
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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği pars ile tırda yapılan aramada tırın kupa kısmında, üst döşemesi içerisinde gizlenmiş 26 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför Salih A. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Tırda 26 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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