Osmaniye\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Harun K. idaresindeki 06 KE 696 plakalı otomobil ile Metehan E. yönetimindeki 80 AGK 467 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE