Osmaniye\'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mesut T. idaresindeki 27 ABV 487 plakalı otomobil, Namık Y. idaresindeki 80 DK 358 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Namık Y. yaralandı. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, eve gecikince bahçeye giden yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın, ağaç budamak için kurduğu merdivenden düştüğü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.
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