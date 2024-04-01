YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Osmaniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Osmaniye\'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.04.2024 23:39  Güncelleme: 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mesut T. idaresindeki 27 ABV 487 plakalı otomobil, Namık Y. idaresindeki 80 DK 358 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Namık Y. yaralandı. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Osmaniye, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'da ağaç budama işinde ölüm
    00:21 Konya'da ağaç budama işinde ölüm

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçesine ağaç budamaya giden kişi, eve gecikince bahçeye giden yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Şahsın, ağaç budamak için kurduğu merdivenden düştüğü, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

  • Tekirdağ'da site yöneticiliği anlaşmazlığından çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
    00:15 Tekirdağ'da site yöneticiliği anlaşmazlığından çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

    Tekirdağ'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan Metropol Konutları'nda, site yöneticiliği devretme konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, jandarma ekipleri olayın büyümemesi için güvenlik önlemleri aldı.

  • Tirebolu'da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara'nın evine silahlı taciz
    00:08 Tirebolu'da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara'nın evine silahlı taciz

    Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Elazığ'da 9 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı
    00:03 Elazığ'da 9 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

    Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Siirt-Ankara seferini yapan bir trende bulunan F.T. ve S.Ş.E. isimli şüphelilerin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Tren, Sivrice Sürek istasyonunda durduruldu ve yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. İki zanlı ise jandarmadaki işlemlerine devam ediyor.

  • Küçükçekmece'de çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı
    23:58 Küçükçekmece'de çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

    Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

  • Bingöl'de 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
    23:34 Bingöl'de 32 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

    Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, 360 şahıs tespit edildi ve 48 araç trafikten men edildi.


00:08 Tirebolu’da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara’nın evine silahlı taciz Tirebolu'da İYİ Parti Belediye Başkanı Bülent Kara'nın evine silahlı taciz
23:18 Sivas’ta seçimi kazanan BBP’li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu Sivas'ta seçimi kazanan BBP'li Adem Uzun, tekbir getirerek gösteri yapan partilileri susturdu
22:30 Yerel seçimde 6’sı büyükşehir 29 il el değiştirdi Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
21:51 Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti
20:00 Goldman Sachs’tan seçim sonrası ilk yorum: TL’de iyi performans bekliyoruz Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
22:08 İmamoğlu’ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır’lı İstanbul paylaşımı İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır'lı İstanbul paylaşımı
21:54 Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş öldürüldü
20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu: 7 ölü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu: 7 ölü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 00:24:45. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement