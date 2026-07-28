Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı

Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. 16 ve 17 yaşındaki iki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki H.A.T.'un kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü H.A.T. ile traktörde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörde sıkışan yaralılar, ekipler ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Düziçi, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye’de traktör devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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