Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in abdest alırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kısa sürede yayılan video üzerine Yeni Parti yönetimi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin 3 Temmuz 2026 tarihindeki Kastamonu programı sırasında bir vatandaş tarafından çekildiği belirtildi. Videonun parti tarafından çekilmediği ve paylaşılmadığı vurgulandı.

"GÖRÜNTÜLERİ CAMİ CEMAATİNDEN BİR VATANDAŞ ÇEKTİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanımız Özgür Özel’in abdest alırken çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır.

Söz konusu görüntüler, Partimiz tarafından çekilmemiş veya paylaşılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."