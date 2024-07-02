Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Osmaniye'de polisin düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik ecza, bonzai, fubinica, extacy, esrar, eroin ve silahlar ile para ele geçirildi.

02.07.2024 09:33
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Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken 21 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 117,57 gram metamfetamin, 109 sentetik ecza, 84,89 gram bonzai, 25,67 fubinica, 4 extacy, 2,55 gram esrar, 0,34 gram eroin, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve 5 dolu kartuş, 30.085 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı - Son Dakika
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