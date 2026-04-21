Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
21.04.2026 22:33
Osmaniye'de durdurulan araçlarda 4.7 kg skunk ve 390.7 g metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan 3 farklı araçta yapılan aramalarda, 4 kilo 700 gram skunk ile 390,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde şüpheli görülen 3 ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, toplam 4 kilo 700 gram skunk ve 390,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.R.Y., M.S., R.A., M.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Osmaniye, Güvenlik, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
