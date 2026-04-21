Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde şüpheli görülen 3 ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, toplam 4 kilo 700 gram skunk ve 390,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.R.Y., M.S., R.A., M.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - OSMANİYE