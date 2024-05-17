Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: Kimyasal Madde Ele Geçirildi

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Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından ağaçların altına gizlenmiş, uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Toprakkale ilçesinde operasyon düzendendi. Yapılan çalışamadan 900 gram eroin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan 142 kilo 900 gram kimyasal madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - OSMANİYE