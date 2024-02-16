Osmaniye'de jandarma operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye'de jandarma operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye\'de jandarma operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 969 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 300 kilogram kıyılmış tütün, 82 gram esrar maddesi, 56 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 45 gram skunk maddesi, 17 gram eroin maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

16.02.2024 22:05  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de jandarma son bir haftada uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu tütün ve narkotik köpeklerle, ikametlerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 969 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 300 kilogram kıyılmış tütün, 82 gram esrar maddesi, 56 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 45 gram skunk maddesi, 17 gram eroin maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, kabul etmek, satın almak ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de jandarma operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de jandarma operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement