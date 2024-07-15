Osmaniye\'de Zabıtayı Gören Dilenci Kaçtı

Osmaniye'de cebindeki parayı sayarken zabıtayı gören dilenci olay yerinden kaçarken bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.
Osmaniye Musa Şahin Bulvarı'nda halkın duygularını sömürerek para toplayan dilenci kadın orta kaldırım ağaç gölgesine oturarak topladığı paraları sayarken zabıtayı görünce birden oturduğu yerden paraları toplayarak kaçtı. Dilenci kadın bir ara sokağa girerek gözden kayboldu.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE
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