Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Osmaniye\'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı Yunus Doğan olduğu belirlendi. Yaralılar ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

30.05.2024 01:24
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Osmaniye'de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Yunus Doğan idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı ardından savrulan otomobil karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Yunus Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken otomobilde bulunan eşi Esengül Doğan ve çocukları Burak Efe Doğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Yunus Doğan'ın Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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