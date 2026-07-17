Osmaniye\'de otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi-Osmaniye karayolu Akçakoyunlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, aracın motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE