Osmaniye Kadirli\'de motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli- Karatepe karayolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.