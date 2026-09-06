Osmaniye Kadirli'de motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli-Karatepe karayolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve beraberindeki 1 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kadirli- Karatepe karayolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye Kadirli'de motosiklet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?