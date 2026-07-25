Osmaniye'yi Vuran Şiddetli Yağış - Son Dakika
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Osmaniye'yi Vuran Şiddetli Yağış

Osmaniye\'yi Vuran Şiddetli Yağış
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Osmaniye'de 5 saat süren yağış, sokakları suyla doldurdu, iş yerleri zarar gördü.

Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, araçlar yollarda mahsur kaldı, Cebeli Bereket Konteyner Çarşısı'nda ise çok sayıda iş yerini su bastı.

Osmaniye'de yaklaşık 5 saat etkili olan sağanak yağışın ardından özellikle Cebeli Bereket Konteyner Çarşısı'nda birçok iş yerini su bastı. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, bazı elektronik eşyaların ve iş yerlerindeki malzemelerin zarar gördüğü öğrenildi. Kentin farklı noktalarında ise su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.Sanayi sitesinde oluşan su birikintileri ise ilginç görüntülere sahne oldu. Bazı esnaflar, oluşan göletlerde oltayla balık tutuyormuş gibi yaparak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir vatandaş ise logardan çıkan çardının aracına girmesi üzerine, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı

Logardan çıkan çardın arabama girdi diye Harun Karakuş,"Konteyner çarşıdayız. Dükkanımızı su bastı, gördüğünüz gibi. Yazın ortasında böyle bir yağmurun ilk defa yağdığını görüyoruz. Logarlar tıkanmış, her yeri su bastı. Elektronik dükkanımızdaki her şey suyun içinde kaldı.2-3 saattir her yeri temizlemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince temizledim. Bu esnada da logardan çıkan çardın arabama girdi. İtfaiye ekiplerini aradım. Şu anda beklemedeyim. İnşallah gelirler, bekliyoruz." Diye konuştu.

Temmuz ayının sonlarına doğru 5 saattir aralıksız yağan yağmura alışkın olmadıklarını söyleyen Feriha Atalay, "Cebeli Bereket Konteyner çarşıdayız 5 saattir aralıksız yağan yağmur nedeniyle mağdur durumdayız. Elektriğin sürekli gelip gitmesi nedeniyle buzdolabımız arızalandı, bazı elektrikli aletlerimiz de zarar gördü.Temmuz ayının bu zamanlarında yağmurun bu şekilde 5 saat aralıksız yağması gerçekten enteresan. Ama Allah'ın takdiri ilahisi, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan gelen boynumuz kıldan incedir" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Osmaniye, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'yi Vuran Şiddetli Yağış - Son Dakika

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