3.Sayfa

Otel yemekhanesinde yangın

SAMSUN - Samsun'da bir otelin çatı katında bulunan yemekhanesinde yangın çıktı.

Yangın, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Himayei Eftal Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. 4 katlı otelin çatı katında bulunan yemekhanesinde bilinmeyen bir sebep yangın meydana geldi. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ise olay yerine çevre güvenliği aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.