Böcek ailesinin konakladıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme sanıklardan Hakan Oğlak'ın 13 yıl 4 ay, sanıklar Serkan Kışı ve Zeki Kışı'nın 18 yıl, Doğan Cağferoğlu'nun 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın ve Rustemshea Batyrov hakkında ise beraat kararı verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Otel Zehirlenmesi Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?