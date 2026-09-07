Otizmli çocuğa şiddet uygulamıştı! Mahkemede akılalmaz savunma

Otizmli Kuzey'in rehabilitasyon merkezinde darp edildiği iddiasına ilişkin davada taraflar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık ile Kuzey'in ailesinin karşılıklı açıklamaları damga vurdu.

AİLESİ VÜCUDUNDAKİ İZLERİ FARK ETTİ

Olay, 21 Nisan'da Mersin'deki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Bahattin ve Sermin Yılmaz çifti, 2,5 yıldır eğitim aldığı merkeze gitmek istemeyen ve huzursuz davranışlar sergileyen 5 yaşındaki oğulları Kuzey'in vücudunda darp izleri fark etti. Aile bunun üzerine merkez yönetiminden güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Görüntülerin incelenmesinin ardından eğitmen S.P.C. hakkında şikayette bulunuldu. Gözaltına alınan S.P.C., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

S.P.C. hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Kuzey'in ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

SANIKTAN DİKKAT ÇEKEN BASIN ÇIKIŞI

Yaklaşık 4 aydır tutuklu olduğunu belirten S.P.C., kendisinin ve ailesinin psikolojik baskı altında olduğunu savundu. S.P.C., "4 aydır tutukluyum. Ailem ve ben psikolojik baskı altındayız. Duruşmaya basın davet ediliyor. Basın aracılığıyla mahkeme kararı etkilenmeye çalışıyorlar. Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorlar. Ben içerdeyim ve tehlike altındayım. Başıma bir şey gelirse sorumlusu müştekilerdir. Ailenin, çocuk üzerinden maddi ve manevi çıkar sağlamak istediğini düşünüyorum" dedi.

ANNE: ÇOCUĞUM SADECE YARALANMAMIŞ BİR DE EZİYET GÖRMÜŞ

Anne Sermin Yılmaz ise oğlunun kurumda yaşadıklarına ilişkin sert ifadeler kullandı. Yılmaz, "Bu yargılama sayesinde öğrendim ki benim savunmasız evladımı hayata kazandırmak amacıyla, güven duyarak teslim ettiğim kurumda periyodik, sistematik insan onuruyla bağdaşmayan fiziksel ruhsal yönden acı veren muamelelere maruz kalmış. Kulağı çekilmiş, başı masaya vurulmuş, tokatlanmış ve korkudan sindirilmiş. Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş. Sürekli olarak suçunu inkar eden ve zerre pişmanlık göstermeyen, çocuğuma eziyet eden bu sanığın en ağır cezayı almasını ve meslekten yasaklanmasını talep ediyorum. Tek tesellim sizin sağlayacağınız mutlak ve eksiksiz adalet olacak" diye konuştu.

Mahkeme, tarafların beyanlarını dinledikten sonra eksik raporların tamamlanmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi.