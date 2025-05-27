Otobüs Şoförü Heimlich Manevrası ile Bebeği Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otobüs Şoförü Heimlich Manevrası ile Bebeği Kurtardı

27.05.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir otobüs şoförü, boğazına şeker kaçan 1 yaşındaki bebeği Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Olay, otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförünün Heimlich manevrası bebeği hayatını böyle kurtardı

KARAMAN - Karaman'da halk otobüsünde boğazına şeker kaçarak boğulma tehlikesi geçiren bebek, şoförün Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Karaman Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte halk otobüsüne binen 1 yaşındaki erkek bebeğin nefes borusuna şeker kaçtı. Nefessiz kalarak morarmaya başlayan bebeğin çırpınmaya başladığını gören çaresiz anne bebeğini kurtarmaya çalıştı. Olayı otobüsün içindeki dikiz aynasından fark eden otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, hemen otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Daha sonra sürücü annesinin kucağında olan bebeğin nefes almadığını anlayınca Heimlich manevrası yaptı. Yapılan Heimlich manevrasının ardından bebek nefes almaya başlarken annesi ve otobüste bulunan yolcular derin bir nefes aldı. Yaşanan 1 dakikalık panik anları ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Moraran bebeğe Heimlich manevrası yaptım"

Olay anını anlatan evli ve bir çocuk babası otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, "Olay Pazar saat 13.05 sıralarında yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi güzergahımda ilerlerken dikiz aynamdan bir bebeğin öksürdüğünü ve annesinin paniklediğini fark ettim. Bunun üzerine otobüsü yol kenarına durdurarak bebeğin yanına gittim. Bebeğin nefes almadığını ve yüzünün morardığını fark edince hemen Heimlich manevrası yapmaya başladım. 3 yada 4'üncü kez yaptığım Heimlich manevrası sonrasında bebek nefes almaya başladı. Daha sonra çocuğa kendi suyumdan verdim. Hayatı kurtulan bebeğin annesi ise bana teşekkür etti" dedi.

"Bu işte ilk yardım eğitimi şart"

İşe başlamadan önce belediye tarafından kendilerine ilk yardım eğitiminin verildiğini söyleyen otobüs şoförü Kurnaz, "Bütün şoförlerin bu tür eğitimleri alması gerekiyor. Bu işte ilk yardım eğitimi şart" diye konuştu.

"Otobüs şoförüne teşekkür belgesi"

Yaşanan olayın ardından Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan otobüs şoförü Ahmet Kurnaz, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüs Şoförü Heimlich Manevrası ile Bebeği Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
23:18
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
23:11
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:01:04. #7.13#
SON DAKİKA: Otobüs Şoförü Heimlich Manevrası ile Bebeği Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.