Otobüste 5 Milyonluk Kaçak Telefon Yakalandı - Son Dakika
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Otobüste 5 Milyonluk Kaçak Telefon Yakalandı

Bursa'da bir yolcu otobüsünde 5 milyon lira değerinde kaçak cep telefonları ve sigaralar ele geçirildi.

28.11.2024 19:13
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Bir otobüs kaçak telefon, polise takıldı

Yolcu otobüsünü kaçak telefonla doldurdular! Piyasa değeri 5 milyon

Bursa polisi şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde milyonlarca liralık kaçak elektronik eşya yakaladı

BURSA - Bursa'da kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde operasyon düzenleyen polis, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira değeri olan 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 paket kaçak sigarayı yolcu otobüsünde zulalanmış şekilde ele geçirdi. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollarla ülkeye sokulan malzemelere yönelik çalışma başlattı. Özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, şehirler arası yolculuk yaparken, gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yolcu otobüsünü İnegöl İlçesinde durdurdu. Araçta arama yapan polis otobüsün merdiven altlarında bulunan koltuk altındaki koridora zulalanmış şekilde 140 kaçak cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otobüs şoförü şüpheli A.C., ise gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, araçtan çıkan kaçak malzemeler kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüste 5 Milyonluk Kaçak Telefon Yakalandı - Son Dakika

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